Sven Pichal neemt ontslag bij VRT "om persoonlijke redenen" en trekt zich terug uit het publieke leven

Over de "persoonlijke redenen" voor het ontslag van Sven Pichal communiceert zijn advocaat meester Damen niet. "Sven zal verder geen commentaar geven", luidt het in een persbericht.

VRT zelf laat het volgende weten: "Gisteren hebben we van de raadsman van Sven Pichal bericht gekregen dat hij de samenwerking met VRT wilde stoppen, met onmiddellijke ingang en om persoonlijke redenen. We hebben hier meteen gevolg aan gegeven. We zijn niet op de hoogte van de redenen."

Pichal is onder meer bekend van het consumentenprogramma "De inspecteur" op Radio2 en werkte ook voor het economische magazine "De Markt" van VRT NWS.