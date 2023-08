Tielt-Winge organiseert WK voor grasparkieten: "Om te winnen moet je een vogel hebben die fit is en er goed uitziet"

“De wedstrijd verloopt in 2 categorieën. Je hebt parkieten die vooral op hun kleur worden beoordeeld. De andere op hun postuur. Als je wil winnen, heb je best een vogel die er fit uitziet, met mooie veren. De vogel moet in proportie zijn. Een vogel die in de rui is, presenteert niet goed en gaat nooit een kampioenschap winnen”, vertelt Maarten Heylen van de Belgische Grasparkietenclub.