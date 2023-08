100 trekpaarden nemen deel aan internationale prijskamp in Boerenkreek in Sint-Jan-in-Eremo: "Oost-Vlaamse zijn koplopers"

Liefhebbers van het betere trekpaardenwerk konden vandaag afzakken naar Sint-Laureins voor een internationale trekpaardenwedstrijd. Die werd georganiseerd op het provinciaal domein Boerenkreek in Sint-Jan-in-Eremo. De prijskamp is een initiatief dat in de jaren tachtig van vorige eeuw ontstaan is om het Belgisch trekpaard over de grenzen heen te vergelijken en zo het ras te verbeteren.

Zo'n 100-tal mooie trekpaarden waren ingeschreven. Ze kwamen vooral uit Oost-Vlaanderen. "Op gebied van trekpaarden is onze provincie wel één van de koplopers ten opzichte van de andere", vertelt secretaris Chris De Graeve. "Van oudsher hebben we enkele erg gerenommeerde stallen."