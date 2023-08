Baarle-Hertog onderzoekt of er asbest is neergeslagen na uitslaande brand in loods

De gemeente Baarle-Hertog onderzoekt of er asbest is neergeslagen in de omgeving van een loods aan Tommel. Daar was gisterenavond een uitslaande brand. De brandweer kon wel voorkomen dat de hele loods en het dak met asbestplaten in vlammen opging. Volgens de brandweer is er wellicht maar weinig asbest vrijgekomen.