Van seniorenmiddag tot Camille en Pommelien: Beveren zet bloemetjes buiten tijdens “Beverse Feesten”

Beveren-Waas is dit weekend omgetoverd tot een grootschalig volksfeest. Verspreid over drie locaties in de stad vinden de “Beverse Feesten” plaats. Van gratis optredens en een straattheaterfestival tot “Beveren Buiten”, een betalend festival met grote Vlaamse headliners als Camille, Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob en de Ketnetband.