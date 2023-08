Vernieuwde Molenstraat in Kapelle-op-den-Bos krijgt weer een échte molen: crowdfunding gestart

Intussen is er in Kapelle-op-den-Bos al enkele maanden een comité actief om in Nieuwenrode opnieuw een windmolen te zien draaien. In 1768 liet één van de paters van de abdij van Grimbergen in de Molenstraat in Nieuwenrode een molen bouwen om graan te malen. Die werd door Duitse soldaten tijdens de eerste Wereldoorlog in brand gestoken. De molen werd na de oorlog afgebroken.

"In de jaren 90 plaatste Omer Desmet een replica van die legendarische windmolen in de Molenstraat. Gebouwd op een schaal één vierde. Die onderdelen zijn bewaard. Het is die replica die we nu opnieuw willen opbouwen. Tegen Nieuwjaar zou hij klaar moeten zijn", vertelt Geert Mertens een van de initiatiefnemers van vzw Million Voices.