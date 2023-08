Zoveelste inbraak bij familiebedrijf in Poperinge: vijf caravans gestolen

De feiten vonden plaats tussen 0.10 uur en 1.50 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. “De minst geziene hoek op onze parking werd opengebroken om toegang te krijgen”, zegt het familiebedrijf op haar Facebookpagina. Er zijn vier caravans type Fendt en één caravan type Hobby gestolen. De caravans werden uitgereden per twee en vermoedelijk naar een loods of parking in de buurt gebracht. Tussen het buiten rijden en terugkomen zit er telkens dezelfde tijd. De daders verplaatsten zich met twee voertuigen: een bestelwagen en een personenwagen BMW. Het gaat om twee wagens met Engelse nummerplaat.

Het is de zoveelste inbraak in het familiebedrijf. In mei 2017 werden drie caravans gestolen. Het was toen al de twintigste inbraak in twaalf jaar tijd. Een maand later gingen dieven aan de haal met specifieke wisselstukken: ramen, acht wielen en gasvuuronderdelen van zo’n zeven caravans.

De firma plaatste een oproep op haar Facebookpagina om eventuele getuigen van de inbraak te vinden.