Elektriciteitspaal belandt in voorruit van wagen in Zwevegem: bestuurster lichtgewond

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Een vrouw reed met haar wagen in de Zwevegemstraat richting Otegem. Vermoedelijk werd ze onwel achter het stuur. Ze reed tegen een betonnen elektriciteitspaal die in de tuin van een woning stond. De paal kraakte af en belandde op de voorruit van de auto. Gelukkig voor de bestuurster viel de paal op de passagierskant van de wagen. De vrouw zat alleen in haar auto, er waren geen andere betrokkenen bij het ongeval.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar was als bij wonder niet zwaargewond. De bewoner van het huis waar de vrouw de tuin inreed, was op het moment van het ongeval niet thuis. Hij kwam kort nadien de straat ingereden.

Door het ongeval was de Zwevegemstraat plaatselijk volledig versperd. Nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de omgevallen paal te herstellen.