100-tal ooievaars strijkt neer in Maasmechelen

In Maasmechelen is deze middag een groot aantal ooievaars neergestreken op verschillende daken in de buurt van het Proosterbos. Ze zitten ook in de weilanden en de tuinen en op de verlichtingspalen van de snelweg. In totaal zou het gaan om een 100-tal ooievaars. Vermoedelijk maken ze eerst nog even een tussenstop voor ze naar het zuiden vliegen.