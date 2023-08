"Niet alleen in verre landen, ook bij ons": beelden van kindermisbruik bekijken en verspreiden gebeurt helaas vaker dan we denken

Want, als we aan kindermisbruik en de bijhorende beelden denken, wordt er vaak aan verre buitenlanden gedacht. Een totale misvatting. "Het gebeurt ook hier, in België", klinkt het stellig. "Het is niet ver van ons bed. Verdachten en daders bevinden zich ook onder ons, het is onze buurman of lerares. En het zijn ook kinderen die bij ons wonen, die hier naar school gaan en die in de buurt voetballen. Ook zij worden seksueel misbruikt, ook van hen worden beelden gemaakt, die dan miljoenen en miljoenen keren per dag gedeeld en bekeken worden."