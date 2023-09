Actie tegen tijdelijke sluiting fietsbrug op Dam in Antwerpen: "Scholieren moeten nu gevaarlijke omleiding volgen"

Op de Dam in Antwerpen-Noord verzamelden enkele tientallen buurtbewoners en fietsers aan de voet van de fiets- en wandelbrug, richting Merksem. Dat deden ze vooral om op een ludieke manier, met duikbrillen, zwemvliezen en zwembanden, hun ongenoegen te uiten over de werken die vandaag van start zijn gegaan.



Tot en met zondag 24 september blijft de brug over het Albertkanaal gesloten. "Mensen moeten nu 3,5 kilometer omrijden en te voet is die omweg al helemaal niet te doen", zegt Joke Laukens van het Damcomité. "Een fietsroute van vier minuten is er nu plots een van twintig. Gemiddeld passeren hier dagelijks 4.500 fietsers die nu veel langer onderweg zullen zijn."