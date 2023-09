Al van 8u30 staan fans van Camille en Pommelien Thijs te wachten voor optredens in Waregem

Waregem Koerse Music is een gratis festival in de dagen voor het razend populaire paardenevenement. Om 20u vanavond treedt Pommelien Thijs op in het park Baron Casier, daarna is het de beurt aan Camille. Studio Brussel-presentatrice Flo Windey zal de muzikale feestavond afsluiten met DJ Skyve.