Staatsbon blijft scoren: al voor ruim 8,8 miljard ingeschreven 

Mensen blijven massaal inschrijven op de nieuwe staatsbon. Er werd al voor ruim 8,802 miljard euro ingetekend op de staatsbon van één jaar uitgegeven door de Belgische overheid. De helft van het bedrag is rechtstreeks binnengekomen via het Agentschap, de andere helft via de deelnemende banken. De campagne loopt nog tot vrijdag 1 september.