Auto belandt op zij tegen Smedenpoort in Brugge, ook in Koksijde bizar ongeval

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat een vrouw van 45 jaar iets voor elf uur plots de controle over haar voertuig verloor.

De wagen belandde op zijn zij en reed toen tegen de Smedenpoort. "Onze ploegen onderzoeken momenteel wat er gebeurd is en of er schade is aan de Smedenpoort", aldus Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie.