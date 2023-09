AZ West in Veurne vindt 2 nieuwe kinderartsen in buitenland: "Te weinig artsen in België"

Zo kwam AZ West uit bij Dr. Maha Dib en Dr. Isabelle Dewandel. Dr. Dewandel is een Vlaamse arts, die haar opleiding volgde aan de KU Leuven. Ze komt over van de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika, waar ze na haar opleiding studies leidde over kinderziekten. Dr. Dib heeft er een carrière in Frankrijk opzitten en is de medeoprichtster van de neonatologieafdeling in een privéziekenhuis in Libanon.