Amerikaans president Biden kondigt noodtoestand af voor Florida nu orkaan Idalia op komst is

Vandaag scheert de tropische storm Idalia nog over de westkust van Cuba, maar in de nacht van dinsdag op woensdag (plaatselijke tijd) wordt ze in Florida aan land verwacht. Volgens weerdeskundigen zal Idalia tegen dan uitgegroeid zijn tot een orkaan van categorie 3 met hevige windstoten, regenval en mogelijk "levensbedreigende stormvloeden" tot gevolg.

In North Carolina verlaten studenten hun campus na waarschuwingen voor Idalia Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.