Buurtbewoners nemen afscheid van de ruim 100 beuken die verdwijnen in de Kapel Milanendreef in Zwevegem

Met zo'n 200 waren ze, de buurtbewoners die zondag afscheid namen van de ruim 100 beuken in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. Begin dit jaar raakte bekend dat de bomen zouden verdwijnen, omdat ze ziek zijn. "Ze kunnen te weinig water uit de grond halen en er schijnt te veel zon op", klonk het toen. Normaal zouden de bomen al in maart gekapt worden, maar omdat er vleermuizen in de bomen woonden, werd de kap uitgesteld.