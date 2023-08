Plak eens een frietkot op je brief: bpost lanceert postzegel die Belgische frietcultuur eert

Een postzegelblaadje met vijf postzegels kost 13,60 euro en is in beperkte oplage verkrijgbaar in de Filaboetieks van Brussel en Mechelen of in de webshop van bpost.

Voor deze speciale editie worden postzegelverzamelaars op 2 september verwacht in het Frietmuseum in Brugge waar een unieke afstempeling en een MyStampuitgifte zal gebeuren.