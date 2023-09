Brabants trekpaard in de kijker tijdens paardenhappening in Schaffen

"De opbrengst van deze happening gaat naar de arme boeren in het dorpje Apold, in Roemenië. Dat is het adoptiedorp van het Roemenië-comité in Diest. In Apold is het paard vaak het enige transportmiddel. Daarom steken we hen een hart onder de riem. We hebben daar een smidse ingericht. Ze krijgen hoefijzers, hoefnagels, ontwormingsmiddelen, halstertouw en dergelijke. Ik heb de plaatselijke hoefsmid opgeleerd met de moderne technieken die we hier kennen. We hebben hem ook alle materialen bezorgd om paarden te beslaan. Ook de plaatselijke veearts wordt ondersteund, want het is belangrijk dat de paarden gezond blijven. Daarom willen we de boeren in Apold onder andere met deze happening zoveel mogelijk steunen", zegt Jan Reeckmans nog.