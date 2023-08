Brussel-Zuid twee dagen na politieactie: "Al eerste diefstal twee minuten na einde operatie"

Wat blijft er over na de spectaculaire politieoperatie van zaterdag? Bitter weinig, zo blijkt. Aan de ingang van de terminal voor de Eurostar-treinen naar Londen staan twee politieagenten toezicht te houden; dit moet ongetwijfeld enig vertrouwen geven aan wie met de trein in ons land aankomt of weer vertrekt. Voor de rest oogt de grote stationshal van Brussel-Zuid zoals elke dag. Misschien dat het er vandaag wel allemaal iets schoner uitziet.

Aan de uitgang naar het tramstation onder de treinsporen zien we een dakloze die zich heeft geïnstalleerd. Treinreizigers lopen er ongeïnteresseerd en haastig langs. Buiten, aan het Victor Hortaplein, maakt een haveloze jongeman rare geluiden. Hij ligt op een bank vóór het station. Is hij onder invloed? Niemand kijkt ervan op.

"We hebben hier al van alles gezien", vertelt een dienster in een restaurant aan de Fonsnylaan. Ze heeft het over de deur van het restaurant die is ingetrapt, over een klant op het terras die voor een sigaret met een mes is bedreigd en over mensen die hun roes liggen uit te slapen tussen de geparkeerde auto's. "We hopen dat het nu beter zal gaan, na die politieactie."