"Roepen, tieren en vuurwerk in de straat": gevangenis Haren zorgt voor overlast bij buurtbewoners

Om de problemen aan te kaarten namen de buurtbewoners contact op met de gevangenisdirectie, maar zonder resultaat. "De directie erkent dat er momenteel vooral overlast is voor de bewoners in de Witloofstraat, en dat sedert de opening van het detentiehuis in mei", reageert woordvoerster Valérie Callebaut van FOD Justitie.

"Het is inderdaad een keer gebeurd dat enkele jongeren buiten de gevangenis vuurwerk afstaken om de verjaardag van een gedetineerde binnen te vieren. De betreffende bewoners werden ook al enkele keren bezocht. De directie is samen met de stad Brussel en de politiezone in kwestie bezig met de problematiek", besluit Callebaut.

Bij de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) zijn nog geen formele klachten van buurtbewoners binnengekomen.