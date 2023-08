Citroenzuurbedrijf Citribel in Tienen kampt met oneerlijke concurrentie van Chinees bedrijf: "Ze krijgen enorm veel overheidssteun"

"Het is een belangrijk bedrijf voor Tienen, en daarom willen we het ook steunen", zegt Holslag. "Er werken 340 mensen, dus evenveel gezinnen zijn ervan afhankelijk, om nog maar te zwijgen over de landbouw en leveranciers. Daarnaast wil het bedrijf ook investeren in duurzaamheid, maar dat wordt moeilijk wanneer er oneerlijke concurrentie is."

"We willen dat onze overheid beschermende maatregelen treft", zegt Holslag nog. "We willen dat er meer aandacht gaat naar deze industrie. De economie in Tienen gaat achteruit. De industrie van Tienen is een unieke troef. Onze stad heeft een volwaardig industriebeleid nodig."