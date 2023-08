Russische propagandafilm "De getuige" geen succes: "Zulke films zijn een traditie in Rusland"

De film "De getuige" die bij ons niet in de zalen te zien is, volgt het verhaal van het fictieve personage Daniel Cohen, een violist, met vreemd genoeg de Belgische nationaliteit, die in Kiev is. Wanneer de oorlog uitbreekt, probeert hij weer thuis te geraken, maar onderweg ziet hij gruwelijke dingen.

In de film, die gefinancierd is door de Russische staat, worden de Oekraïners afgeschilderd als een meedogenloos en wreed volk dat dweept met het nazisme. De Russen zijn dan weer de helden van het verhaal. Dankzij hen raakt het hoofdpersonage weer in België. Daar beslist hij om "de waarheid" over de oorlog te vertellen. Namelijk dat de Russen goed zijn en de Oekraïners slecht.