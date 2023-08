Vanaf morgen stijgt maximumprijs voor diesel naar net geen 2 euro, hoogste niveau in 11 maanden

Wie vanaf morgen gaat tanken met zijn dieselwagen, zal dieper in de buidel moeten tasten. Je betaalt dan maximaal 1,979 euro per liter. Net geen 2 euro dus. Het is van november vorig jaar geleden dat de dieselprijs nog zo hoog stond. Ook de prijs voor stookolie gaat naar omhoog. De brandstofprijzen staan al een tijdje op een hoog niveau.