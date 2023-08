Korte celstraffen worden effectief uitgevoerd en heel wat nieuwigheden in het onderwijs: dit verandert op 1 september

Schooldirecties hebben de mogelijkheid om een beperkt aantal leerkracht-specialisten of expertleerkrachten aan te duiden. Via dat statuut kunnen leerkrachten in het basis- of secundair onderwijs na tien jaar extra loon krijgen - gemiddeld zo'n 250 euro - als ze specifieke extra taken op zich nemen. Vorige week bleek na een rondvraag dat er weinig interesse is voor de maatregel, directies vrezen dat het verdeeldheid zou zaaien in hun lerarenkorps.