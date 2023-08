Verdacht van bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik: dit weten we al over het onderzoek naar (onder meer) Sven Pichal 

Sven Pichal werkte 23 jaar voor VRT, voor verschillende radio- en televisieprogramma's. Tussen 2007 en 2012 presenteerde hij mee het Radio 1-programma "Peeters en Pichal". Sinds 2014 was hij het uithangbord van het Radio 2-consumentenprogramma "De Inspecteur". Enkele jaren geleden - in 2018 - kwam daar ook het VRT-NWS-programma "De markt" bij.

Radio 2 heeft een korte mededeling gegeven over de zaak. "We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jou/jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen", klinkt het. "We snappen dat er ook veel vragen zijn over hoe het nu verder moet met "De Inspecteur". Zodra dat duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd."