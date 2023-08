Eenzaamheid bij ouderen nergens in West-Europa zo fors toegenomen als in België: "Velen voelen zich niet gehoord"

In Vlaanderen is er sinds enkele jaren een eenzaamheidsplan. De focus ligt daarbij op sensibilisering en lokale initiatieven in steden en gemeenten. "Er is te weinig structureel beleid", zegt Vandeweghe.

"Het Vlaams eenzaamheidsplan blijft te veel hangen in het stimuleren van die lokale projecten. Die zijn nodig en waardevol, maar soms een druppel op een hete plaat in verhouding met de grote maatschappelijke evoluties."

Sommige landen gaan daarom nog verder en hebben zelfs een minister van eenzaamheid. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Verenigd Koninkrijk en in Japan. "Dat is zeker een goed idee", besluit Delaruelle.