Heusden-Zolder gaat nieuwe fiets- en wandelwegen aanleggen in Mangelbeekvallei

"De Mangelbeek biedt heel veel mogelijkheden omdat het een goede verbinding is tussen onze twee dorpskernen. We gaan alle trage wegen verbeteren en we gaan er nog extra bijmaken, zodat fietsers en voetgangers zich op een veilige en aangename manier kunnen verplaatsen. Als de mogelijkheid er is voor fietsers om zich veilig te verplaatsen, zal dit mensen ook aansporen om net iets vaker de auto te laten staan", aldus Adriaens.