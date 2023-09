Ertvelde wil elk jaar expo organiseren rond wereldbands die er hebben opgetreden: "Zaal Recta was te klein voor Pink Floyd"

In het Pinksterweekend van 1968 trad de Britse psychedelische rockband Pink Floyd er op. “De vier muzikanten van Pink Floyd daagden op zonder entourage en roadies", zegt Van Herck. "Hun muziek was voor veel inwoners van Ertvelde te 'progressief', toch daagden er zeker 400 fans op, de Recta was te klein voor Pink Floyd!".

Maar hoe kan het dat de Britten die in de loop der jaren zoveel naam en faam hebben opgebouwd, de weg vond naar het kleine Ertvelde? "De Recta had destijds een reputatie, ze wisten wel een aantal groepen via tussenpersonen naar Ertvelde te brengen, met dank ook aan de toenmalige uitbater, Bertho Bogaert". Pink Floyd werkte toen op drie dagen tijd een "tournee" door de Lage Landen af: zeven optredens in Nederland, en één in Belgie, in Ertvelde. "Om 20u speelden ze hier in Ertvelde de zaal plat, vier uur later stonden ze al op het podium in Vlissingen, in Nederland".