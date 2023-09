Fietser (65) komt om het leven bij verkeersongeval in Geel

In Geel is vanmiddag is een 65-jarige man uit Lille om het leven gekomen toen hij op zijn fiets in aanrijding kwam met een personenwagen. Het ongeval gebeurde aan de Roerdompstraat. Het slachtoffer kwam uit een zijstraat, de Zeggestraat, en belandde in de gracht. Er is nog ter plaatse geprobeerd om zijn leven te redden maar dat is niet gelukt. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.