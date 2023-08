Frankrijk verbiedt abaya op school

Zodra hij eind juli tot minister werd benoemd, had onderwijsminister Attal geoordeeld dat naar school gaan in een abaya, die het hele lichaam bedekt, een religieuze daad is, die tot doel heeft de weerstand van de Republiek op de proef te stellen over het seculiere heiligdom dat de school moet zijn. Hij beloofde toen vastberaden te zijn over het thema.

Zondag voegde hij daar op de Franse zender TF1 aan toe dat wanneer je een klas binnen komt, je niet in staat moet zijn om te weten welke religie de leerlingen aanhangen.

De abaya was eind vorig jaar al voorwerp van een rondzendbrief. Daarin werden abaya's, net als bandana's en lange rokken, beschouwd als kledingstukken die kunnen worden verboden, als ze dienen om een religie uit te dragen.

Maar de schoolhoofden wachtten op duidelijkere regels, net omdat er verschillende incidenten hadden plaatsgevonden over het dragen van abaya's. Die komen er nu, ze gelden in staatsscholen vanaf maandag 4 september.