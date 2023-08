Gemeente Bonheiden opent rouwregister voor 20-jarige vrouw die dood werd teruggevonden in gracht

De burgemeester van Bonheiden, Lode Van Looy (BR30), heeft vanmiddag als eerste het rouwregister ondertekend voor de jonge vrouw die gisteren dood werd aangetroffen in een gracht in Bonheiden. "Het is een schok in de gemeente. We vonden het een gepast eerbetoon voor het slachtoffer. Veel inwoners kennen haar omdat ze leidster was bij Chiro Aksent." Bij de Chiro afdeling heerst ook verslagenheid. Ze zijn al samengekomen en ze plannen een herdenking.