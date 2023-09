Genk wil alleenstaande moeders extra begeleiden

Het project kreeg geld van de overheid, daarmee kunnen ze twee jaar werken. "Er is plaats voor 15 mensen, omdat we weten dat we zo hen nog goed kunnen begeleiden. Meer zal niet gaan", zegt Roncada. "Er zullen individuele en groepssessies zijn. We hopen dat we na deze proef het ook daadwerkelijk in onze gewone werking kunnen opnemen."