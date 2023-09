Gratis reflecterend huisnummer voor elk huishouden in Maasmechelen

"Voor de hulpdiensten is dit echt een heel nuttig initiatief", vertelt Karen De Smedt van de brandweer. "Het gebeurt regelmatig dat we moeite hebben om een huis te vinden, omdat we het huisnummer niet kunnen zien. Door de reflecterende nummers gaan we veel sneller kunnen zien waar we moeten zijn en gaan we ook sneller hulp kunnen bieden. Als we bijvoorbeeld iemand hebben die gereanimeerd moet worden. Een paar minuten kan het verschil maken", aldus De Smedt.