Health Campus UHasselt start met uniek bewegings- en revalidatielab  

"Met die nieuwe infrastructuur kunnen we bijvoorbeeld met een microscopie volledige weefsels in kaart brengen die ons kunnen helpen bij de diagnose van hersenziektes zoals Alzheimer. We kunnen bijvoorbeeld ook met medische data voorspellen of patiënten goed zullen reageren op bepaalde therapieën. We gaan ook aan preventieve geneeskunde doen. We zullen bijvoorbeeld onderzoeken hoe we hartfalen kunnen vermijden in de toekomst en wat voor invloed bewegen heeft op ons lichaam", legt Somers uit.