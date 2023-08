Pleinorganisator betaalt maand na Gentse Feesten herbruikbare bekers terug: "Fouten zijn rechtgezet"

Bij één organisator waren er technische problemen. Mensen die aan Sint-Jacobs of Baudelo een herbruikbare beker inleverden bij een bar van Trefpunt vzw kregen niet altijd hun waarborg teruggestort, hoewel de terugbetaling normaal gezien wel automatisch zou verlopen. In sommige gevallen werd er zelfs extra geld aangerekend. "Het kassasysteem was niet altijd even duidelijk en daardoor zijn er fouten gebeurd", stelt Ine Vanhuffel van het Trefpunt. "We hebben intussen 162 meldingen gekregen, een 100-tal mensen is of wordt terugbetaald", stelt ze. Het gaat meestal om kleine bedragen, tussen de 4 en de 8 euro. "In 30 gevallen bleek het om bekers te gaan van ander pleinen, nog eens 30 melders reageren niet op mails die verstuurd zijn."