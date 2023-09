Huis van het Kind Heusden-Zolder deelt woordkaartjes uit om kleuters te helpen met eerste schooldagen

"Leons Woordenschat" is gebaseerd op "Milans woordenschat", een gelijkaardig project dat Heusden-Zolder in het verleden heeft uitgewerkt met de stad Hasselt. "Dit keer hebben we nieuwe woordkaartjes gemaakt in het thema van onze mascotte Leon de kameleon", zegt Natasia Maj van het Huis van het Kind. "Dit hebben we samen met enkele kleuterleidsters, zorgleerkrachten en welzijnsorganisaties gedaan. Op de kaartjes staan woordjes zoals: dag, boterham, potje, juf, meester, speelplaats... heel wat woorden die ze nodig hebben in de kleuterschool."