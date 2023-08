Huiszoeking in VRT-gebouwen in onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal 

Afgelopen zaterdag heeft Pichal via zijn advocaat zijn ontslag ingediend bij de VRT. Pas later werd duidelijk dat hij momenteel in de cel zit. Hij werd vorige week donderdag opgepakt, hij zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Zijn aanhouding kadert in een groter dossier, waarin ook andere verdachten opgepakt zijn. Om hoeveel mensen het precies gaat, weten we nog niet.