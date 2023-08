MIVB-tramlijn 18 officieel geopend aan station Albert in Vorst

De wanden van de nieuwe halte worden gesierd door kunstwerken van fotografiestudenten van verschillende Brusselse scholen. De foto's moeten hun interpretatie delen over een wijk in verandering. "Het doel van dit tijdelijke kunstproject is om de buurt binnen te brengen in het Albertstation", zegt MIVB.

De opening van de nieuwe tramlijn vond plaats in bijzijn van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en gedelegeerd bestuurder van Brusselse vervoersmaatschappij STIB-MIVB Brieuc de Meeûs.

“Ook al zullen de werken en de hervorming van het net ongetwijfeld nog wat geduld vergen van de reizigers, zal Albert op termijn een essentieel knooppunt worden van het MIVB-net", zegt Van den Brandt. "Het zal rechtstreekse en gemakkelijke aansluitingen bieden tussen de tramlijnen 4, 7 en 18, de toekomstige metrolijn 3, en de buslijnen die bovengronds passeren. Een beveiligde fietsparking is eveneens voorzien."