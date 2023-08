Jensen Baert wordt nieuwe presentator van jeugdjournaal Karrewiet

Eind juni nam Meryem El Mandoudi na vijf jaar afscheid als journalist en anker van Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT NWS. Tijd voor versterking dus, en die komt er op vrijdag 1 september. Journalist Jensen Baert zal vanaf dan de kinderen door het nieuws van de dag gidsen, samen met Jelle Mels, Maurane Proost en Annabet Ampofo.

Jensen Baert is 27 en woont in Gent. Hij studeerde Taal- en Letterkunde aan de UGent en behaalde nadien nog een master Journalistiek aan de KULeuven op campus Brussel. Hij begon bij VRT als redacteur voor Klara en MNM. Daarna stapte Jensen over naar VRT NWS om het radionieuws te presenteren op MNM en Studio Brussel. De afgelopen twee jaar was hij de vaste nieuwsstem op MNM.

"Ik heb superveel zin om het nieuws voor kinderen te brengen. Zij lijken mij het meest dankbare publiek. Want kinderen zijn van nature nieuwsgierig, en stellen veel vragen. En het voelt goed dat ik hen wat antwoorden mag geven", zegt Jensen.