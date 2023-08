Jessica uit Etterbeek kon gender laten aanpassen op  identiteitskaart, maar voor voornaam moet ze naar Roemenië

Transgender vrouw Jessica uit Etterbeek heeft haar gender laten aanpassen op haar identiteitskaart. Maar toen ze ook haar naam wou laten veranderen, zorgde dat voor problemen. "Ik woon al tien jaar in België, toch sturen ze me naar Roemenië voor de naamswijziging", zegt ze. "Dat terwijl Roemenië een homo- en transfoob land is." Jessica vertrok om die redenen zo'n tien jaar geleden naar België. In 2021 verhuisde ze naar Etterbeek, een jaar later in 2022 trouwde ze met een Belg.