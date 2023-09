Jongen die werd neergestoken in Sint-Truiden buiten levensgevaar, mogelijke dader geïdentificeerd

De jongen die vrijdag werd neergestoken op de kermis in Sint-Truiden is buiten levensgevaar, dat bevestigt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Hij werd overgebracht naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt”, zegt ze. De politie kon hem nu identificeren. Het gaat om een Afghaanse jongen van 18, ingeschreven in Trooz, provincie Luik.