Kunstenaar fleurt containerconstructie vlakbij Antwerps gerechtsgebouw op met streetart

"Op vraag van de buurt hebben we het bestaande containerkunstwerk nu in een nieuw jasje gestoken", zegt schepen voor cultuur Femke Meeusen (Groen). Daarvoor deed ze een beroep op de Belgisch-Amerikaanse kunstenaar A Squid Called Sebastian. Hij verwierf onder meer bekendheid met kunstzinnige murals of schilderingen in de straten van Gent. Voor de creatie van deze mural ging hij in gesprek met Požlep, waarmee hij de basis legde voor het eindresultaat.

Het ontwerp heeft de naam "Reaching" gekregen en toont twee handen die samen naar een ster reiken. Ze staan symbool voor "de universele hoop en dromen die iedereen heeft, hoop op verandering en dromen van een nieuwe wereld."