Florence + The Machine-zangeres onthult waarom ze Pukkelpop moest afzeggen: "Levensreddende operatie"

Florence + The Machine had op zondag 20 augustus Pukkelpop moeten afsluiten op het hoofdpodium, maar zegde twee dagen voordien af vanwege medische redenen. De Belgische band Balthazar nam haar plaats over. Ook de optredens van Florence + The Machine op Lowlands (Nederland), Zurich Openair (Zwitserland) en Rock en Seine (Frankrijk) werden geannuleerd.

In november vorig jaar moest Florence + The Machine de tournee in het Verenigd Koninkrijk annuleren nadat de zangeres bij het eerste concert in de O2 Arena in Londen haar voet had gebroken op het podium. Maar daar lijkt het probleem volgens het Instagrambericht dus niet te liggen.

De afsluitende concerten van de Dance Fever-tour staan al deze week gepland, op 1 september (Lissabon) en 2 september (Malaga).