Leerlingenaantal van Limburgse land- en tuinbouwscholen blijft stijgen, ondanks onzekerheid in landbouwsector

Er valt weinig te merken van een effect van het onzekere toekomstbeeld in de landbouwsector op het aantal inschrijvingen in de Limburgse land- en tuinbouwscholen. Die blijven populair bij jongeren. "We hebben zelfs 14 extra leerkrachten moeten aannemen en zijn nu in allerijl extra sanitair aan het voorzien", vertelt Bart Schijns, directeur van het Biotechnicum in Bocholt, dat dit jaar van 484 naar 560 leerlingen gaat. "Zo'n hoge stijging hadden we niet verwacht. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat het studiegebied aantrekt."