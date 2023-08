Meisje van 16 aangerand tijdens Maanrock Mechelen: verdachte opgepakt

Zondagavond rond 20 uur heeft een meisje van 16 zich gemeld bij de commandopost van de politie op de Grote Markt in Mechelen. Daar was het gratis stadsfestival Maanrock aan de gang. Ze zei dat ze het slachtoffer was geworden van seksueel geweld. De politie kon kort na de feiten een verdachte oppakken. De man is verhoord en mocht nadien beschikken.