Na illegale raveparty: De Pinte vraagt Vlaamse Waterweg om terrein in natuurgebied Scheldemeersen af te sluiten

Het is niet de eerste keer dat er een illegaal feestje plaatsvindt op het terrein in natuurgebied de Scheldemeersen. "In het verleden waren er al een drietal gelijkaardige feestjes. Daarom hebben we nu contact opgenomen met de eigenaar van het terrein, de Vlaamse Waterweg, om te bekijken wat we kunnen doen. Op korte termijn kunnen er bijvoorbeeld afsluitingen geplaatst worden. Op lange termijn zouden ze het terrein kunnen ontharden en aanplanten, zodat de functie meer passend is met de ligging in het natuurgebied. Het is alleszins niet de bedoeling dat hier illegale feestjes plaatsvinden."