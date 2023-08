Ook in Nederland kan iedereen miljoenen woonadressen opzoeken na datalek bij overheid

Wat is het Kadaster?

Het Kadaster is een overheidsinstantie in Nederland die verantwoordelijk is voor het bijhouden van registers met openbare informatie over panden en percelen. Als burger kun je een adres invoeren en opzoeken hoeveel er voor een huis is betaald en wie de eigenaar is.

Persoonlijke informatie over de eigenaars van woningen wordt - normaal gezien - afgeschermd en is bijvoorbeeld enkel beschikbaar voor notarissen of deurwaarders.