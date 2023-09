Verrassende wending in zaak-Britta Cloetens: "Verhaal van moordenaar Tijl Teckmans klopt niet"

Hij bekende dat hij Britta had gedood, maar zei dat het een ongeval was. In zijn versie van de feiten had de jonge vrouw avances gemaakt en zou ze hebben ingestemd om met hem seks te hebben in de koffer van een auto in de Honda-garage. Maar het liep mis volgens Teckmans toen Britta Cloetens zei dat hij moest stoppen en dat ze naar de politie zou stappen.



Tijl Teckmans zou vervolgens het kofferdeksel van de auto hebben dichtgeklapt op het hoofd van het slachtoffer, waarna ze levenloos op de grond zou zijn gevallen. Zolang het lichaam van Britta niet was gevonden, kon deze versie niet gecontroleerd worden. Dat is nu wel gebeurd.