400 redders vieren einde seizoen met Noordzeefakkeltocht: zwemonderdeel afgeschaft door sterke stroming

"Het is wel jammer", reageert redder Lucas uit Koksijde. "Het zwemonderdeel is een fantastische gebeurtenis. Voor de redders is het episch om te doen." "Het was mijn eerste keer, dus ik keek er heel hard naar uit", vult Marie uit Zeebrugge aan. "Maar we hebben er samen een superleuk moment van gemaakt op de dijk."

Redder Sebastien uit Knokke mist vooral de competitie tussen de badplaatsen. "Tijdens het zwemmen wil iedereen altijd opboksen tegen elkaar en de beste zijn. Wel jammer, maar ik begrijp de beslissing."